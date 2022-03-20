لماذا الهيئة الوطنية لاسناد جماهير الداخل - محسن ابو رمضان

2022/03/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان تعمل دولة الاحتلال بقيادة اليمين المتطرف علي تجزئة وتفتيت الشعب الفلسطيني جغرافيا وديموغرافيا .وذلك بهدف أشغال كل تجمع جغرافي بهمومة الخاصة والذاتية لعزلة عن الهموم والاهداف الموحدة والمشتركة.ان دولة الاحتلال تريد أن يعيش الشعب الفلسطيني في تجمعات انعزالية مفصولة عن بعضها البعض كمجموعات متناثرة من السكان لا يجمعها هدف ولا يربطها رابط وذلك من أجل تقديم الأمور المعيشة والاقتصادية علي حس ......





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