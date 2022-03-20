كيف سيبدو تصميم أول عمل فني بالعالم يستقر على القمر؟

2022/03/20 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 50 عامًا من مهمتها الأخيرة، تعود "ناسا" إلى القمر ولكن هذه المرة مع عمل فني يُعرف باسم "نرتفع معًا..مع ضوء القمر"، من تصميم الفنان البريطاني، ساشا جفري..كيف يبدو تصميمه؟

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