زيلينسكي: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في ماريوبول

2022/03/20 | 10:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن حصار مدينة ماريوبول الساحلية سوف يدون في التاريخ، بسبب ما قال إنها “جرائم حرب” ارتكبتها القوات الروسية.وقال زيلينسكي في رسالة مصورة إلى شعبه، أن “ما فعله المحتلون لهذه المدينة المسالمة لهو إرهاب سيبقى في الذاكرة لقرون”.وتعمق توغل القوات الروسية داخل المدينة المحاصرة التي […]

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