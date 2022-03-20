2022/03/20 | 10:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متبحر بالشعر العمودي وكاتب مؤرخ

ومؤرشف لتاريخ كربلاء المقدسة له 120

كتاب وديوان شعر منها 80 مطبوع واربعين

ما زالت مخطوطات، ولد في كربلاء في

منطقة المخيم عام 1935 واول ما تعلمه هو

قراءة القرآن الكريم ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:سلمان ال طعمة مؤرّخ كربلاء:ارّختُ المدينة ودرستُ المئات من الطلبة منهم الشيخ عبد المهدي الكربلائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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