درجال يكشف لـ”ايرث نيوز” عن قرار جديد لاتحاد الكرة

2022/03/20 | 10:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف رئيس اتحاد الكرة، وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الأحد، عن قرار جديد للاتحاد، تعقيباً على نقل مباراة العراق والإمارات من بغداد إلى الرياض.وقال درجال لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة يواصل جهوده لإعادة مباراة العراق والإمارات إلى بغداد وهناك دعم حكومي كبير في هذا الصدد، لاسيما وإن اتصالات رئيس الوزراء مصطفى […]

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