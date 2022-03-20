القبض على متهم اعتدى على الكوادر التدريسية باحدى مدارس ذي قار

2022/03/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بالقبض على متهم قام بالاعتداء على الكوادر التدريسية في احدى المدارس بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "مفارز شرطة قضاء الغراف بذي قار تمكنت من القبض على متهم قام بالاعتداء على الكوادر التدريسية في احدى مدارس القضاء".

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