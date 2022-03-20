الكاظمي يصل محافظة نينوى على رأس وفد حكومي

2022/03/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، إلى محافظة نينوى على رأس وفد حكومي رفيع

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان مقتضب وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "القائد العام للقوات المسلحة وصل محافظة نينوى على رأس وفد حكومي رفيع".

واضاف ان "الوفد يتكون من عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية".

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