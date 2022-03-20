الستّ نعيمة … مبسوطة جديدة ...تحسبُهم أغنياءَ! - فاطمة ناعوت

2022/03/20 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت كتب هذا المقال في يوم المرأة المصرية 16 مارس، وأهديه للسيدة الجميلة "نعيمة مسداري"، التي أتمنى اختيارها "الأم المثالية" في "عيد الأم" الوشيك.



المصرية البسيطة التي رفضت بضعة آلاف من الجنيهات منحها لها الإعلامي "أحمد رأفت/مذيع الشارع" بعدما فازت في مسابقة المعلومات العامة التي يطرحها البرنامجُ على المارّة والسابلة لتنشيط المعرفة وخلق حالٍ من البهجة بين الناس.



سألها سؤالا بسيطًا، وأجابت، ففازت.



و ......





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