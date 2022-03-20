2022/03/20 | 10:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت المديرية العامة للأسايش، اليوم الأحد، القبض على تاجري مخدرات في أربيل.

وذكر بيان للمديرية ورد للسومرية نيوز، أنَّ "المديرية العامة للأسايش تمكنت من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في أربيل".وأضاف، أنَّ "قوة ضبطت بحوزة المعتقلين 569 غراماً من مواد مخدرة منها 387 مادة كرستال ومبالغ مالية وسلاح كلاشنكوف ومسدس ومستلزمات لاستخدام المواد المخدرة".

وأشار البيان إلى، أنه"تمَّ تحويل المتهمين إلى حاكم التحقيق".

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