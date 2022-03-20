أسعد دول العالم لعام 2022..ما هي؟

2022/03/20 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكرى العاشرة على صدوره، بحث تقرير السعادة العالمي عن أكثر الدول سعادة، وتلك التي حلّت في أدنى مستوى، كما أورد العوامل التي تساهم بمزيد من السعادة.

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