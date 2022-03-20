الرافدين يعلن شمول 3 فئات بسلفة 25 مليون دينار

2022/03/20 | 11:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرافدين شمول الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة بسلفة 25 مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة مشمولين بالسلف التي تبدأ من 5 مليون وحتى 25 مليون دينار".

وأشار إلى أنّ "التقديم على السلفة يكون عن طريق فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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