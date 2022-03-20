توقعات بزيادة أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بسبب العقوبات على روسيا

2022/03/20 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كتبت صحيفة “واشنطن بوست” أن الخبراء الأمريكيين يتوقعون زيادة في أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة في العامين الجاري والمقبل، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.وقالت: “في حين أن نسبة صغيرة فقط من المواد الغذائية المستهلكة في الولايات المتحدة تأتي من الخارج ومعظمها من المكسيك وكندا، فإن تأثير النزاع في أوكرانيا سيؤدي إلى […]

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