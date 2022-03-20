الكاظمي يعقد اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في نينوى

2022/03/20 | 11:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة نينوى، بعد وصوله إليها في وقت سابق.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى، وعقد اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الكاظمي إلى نينوى، يرافقه وفد أمني ضم عدداً من قادة الأجهزة الأمنية.

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