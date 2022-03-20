2022/03/20 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد الركن تركي المالكي ،اليوم الاحد، تعرض المملكة العربية السعودية لسلسة هجمات من جماعة الحوثي.

واستهدفت الهجمات منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق بنية تحتية أخرى في جنوب المملكة، واُستخدمت فيها صواريخ باليستية ومسيّرات درونز وصواريخ كروز.

وذكر المتحدث أن الهجمات العدائية تسببت ببعض الأضرار المادية بالمنشآت ومركبات مدنية ومنازل سكنية، جراء الاستهداف وتناثر شظايا الاعتراض، دون خسائر في الأرواح.

وأوضح المالكي، أن القوات السعودية اعترضت ودمرت صاروخاً بالستياً استهدف مدينة جيزان، لافتاً إلى تدمير وإسقاط تسع طائرات مسيّرة مفخخة أطلقت نحو مدن جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف العربي: الحوثيون استخدموا صواريخ باليستية وكروز ومسيرات درونز في الهجوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف العربي: الحوثيون استخدموا صواريخ باليستية وكروز ومسيرات درونز في الهجوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).