هي الثانية خلال ايام.. لجنة برئاسة الأعرجي للتحقيق في قصف اربيل

2022/03/20 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ،اليوم الأحد، عن وصول اللجنة التحقيقية برئاسة قاسم الأعرجي إلى أربيل.

وتضم في عضويتها رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الامير يار الله، ورئيس جهاز الأمن الوطني نعيم الشطري.

ولجنة الأعرجي هي الثانية بعد اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق التي شكلها البرلمان برئاسة النائب الأول للبرلمان حاكم الزاملي، للتحقيق في القصف الصاروخي الإيراني على أربيل.

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