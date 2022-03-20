اتحاد الطاولة: بطولة العراق الدولية حققت مكاسب كبيرة

2022/03/20 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعاكد رئيس الاتحاد المركزي لكرة الطاولة هيرده رؤوف، أن إرتفاع عدد المشاركين في بطولة العراق الدولية أبهر الاتحاد الدولي ومشهد كرة الطاولة عالمياً، مبينا ان البطولة أسهمت في رفع تصنيف لاعبينا عربياً وآسيوياً.وقال رؤوف في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد إن" الاتحاد العراقي نجح في احتضان المنتخبات من خلال إقامة بطولة دولية معترف بها من قبل الاتحاد الدولي، وبالتالي سنعمل في المرحلة المقبلة على استضافة إحدى البطولات العربية والآسيوية لاسيما بعد النجاح التنظيمي والإداري وهذا ما انعكس ايجاباً على ردود أفعال الوفود المشاركة". وأضاف رؤوف ان" المكسب الآخر هو من الناحية الفنية إذ تمكن لاعبونا ولاعباتنا من رفع تصنيفهم الدولي بعد مواجهة أبطال اللعبة من أوروبا وآسيا وأفريقيا، بعد فترة انقطاع طويلة، وأيضاً كسب الخبرة والاطلاع على أسلوب لعب هذه المدارس"، مشيرا الى ان " المكسب الكبير هو الحصول على جيل سيكون الرافد الحقيقي للمنتخب الأول".وتابع رؤوف ان" إرتفاع عدد المشاركين في هذه البطولة أبهر الاتحاد الدولي ومشهد كرة الطاولة عالمياً إذ وصل عدد الدول المشاركة الى ست عشرة دولة يمثلون (سوريا والسويد وإيران ومصر والأردن وقطر ولبنان وفلسطين وبلجيكا وسيرلانكا واليمن والجزائر وعمان والبرتغال وكرواتيا) بالاضافة الى البلد المضيف العراق".

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