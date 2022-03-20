2022/03/20 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، الأحد، زيادة صافي الربح السنوي في 2021 لأكثر من مثليه، مدعوما بارتفاع أسعار الطاقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرامكو السعودية تعلن ارتفاعا كبيرا في أرباح 2021) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرامكو السعودية تعلن ارتفاعا كبيرا في أرباح 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).