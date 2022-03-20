برلماني إيراني: الأمريكيون واهمون في إمكانية الاتفاق على الترسانة الصاروخية

2022/03/20 | 11:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مساعد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية ابراهيم عزيزي، ان الامريكيين واهمون في تصورهم بشأن إمكانية الاتفاق حول مواضيع أخرى مع ايران كالترسانة الصاروخية.وقال إبراهيم عزيزي ، في تصريح صحفي، إن المحادثات حول القضية النووية تجري في إطار المصالح الوطنية ولايمكن التفاوض خارج هذا الاطار، مبينا ان إيران أكدت مرارًا […]

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