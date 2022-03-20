استنفار مبكر في

2022/03/20 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكدت مصادر امنية مطلعة، اليوم الأحد، عن بدء استنفار امني مبكر في الهلال الاخضر ضمن قاطع شمال شرق ديالى.

وقالت المصادر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "خانقين ونواحيها (100كم شمال شرق بعقوبة) تشكل هلال اخضر مترامي يجذب الاف من العوائل من داخل ديالى وخارجة للاحتفال باعياد نوروز التي تعد من الاعياد الكبيرة وتشارك بها مختلف القوميات بسبب الانسجام القومي في تلك المناطق".

واضافت، ان "حالة استنفار مبكرة بدات في الهلال الاخضر خاصة وان المنتجعات والمناطق والمرافق السياحية في خانقين ووضواحيها ستفتح ابوابها امام المحتفلين باعياد نوروز لاول مرة بعد حائحة كورونا الذي تسببت باغلاقها لموسمين متتاليين وتسببت في خسائر مادية جسيمة وخلق بطالة خاصة وان مناسبات الاعياد توفر فرص عمل لكثير من العاطلين".

واشارت الى ان "الاستقرار الامني في خانقين ووضواحيها سيدفع الى تدفق اعداد اكبر للعوائل الى المرافق السياحية المتعددة وهذا ما دفع القوات الامنية الى استنفار مبكر لدرء اي خروقات".

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