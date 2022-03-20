بتكوين تتجاوز 42 ألف دولار والسوق تربح 120 مليار دولار في ساعات

2022/03/20 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عززت حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق خاصة بعد قرار البنك المركزي الأميركي بتحريك أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2018، في سيطرة اللون الأخضر على منصات تداول العملات المشفرة خلال الجلسات الأخيرة.

وفيما كانت التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع العملات الرقمية بقيادة بتكوين، لكن الاتهامات التي واجهتها السوق بإمكانية استخدامها من قبل روسيا في خرق العقوبات التي أقرتها الدول الغربية على روسيا، تسببت في تحول السوق إلى الخسائر التي دفعت بتكوين إلى مستوى 37 ألف دولار خلال الأيام الماضية، لكن سرعان ما استعادت السوق عافيتها وسجلت مكاسب كبيرة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وفق منصة كوين ماركت كاب، قفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية خلال الـ 72 ساعة الماضية، بنسبة 6.7% لتربح السوق نحو 120 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 1788.4 مليار دولار في تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 1908.4 دولار في تعاملات صباح الأحد.

في صدارة العملات الرابحة جاءت عملة بتكوين الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.3% رابحة نحو 1755 دولار بعدما صعد سعرها من مستوى 40508 دولار إلى نحو 42263 دولار.

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 4.4% رابحة نحو 34.3 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 769 مليار دولار إلى 803.3 مليار دولار مستحوذة على حصة سوقية تبلغ نسبتها 42.09% من إجمالي السوق، كما استحوذت على نحو 28.5% من إجمالي مكاسب السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية.

وسجلت عملة إيثر التي حلت في المركز الثاني بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية، ارتفاعاً بنسبة 10% رابحة نحو 273 دولار بعدما ارتفع سعرها من 2686 دولار إلى نحو 2959 دولار، وقفزت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 10.2% رابحة نحو 33 مليار دولار مرتفعة من 322.4 مليار دولار إلى نحو 355.4 مليار دولار لتستحوذ على 18.62% من إجمالي السوق، كما حصدت نحو 27.5% من إجمالي مكاسب السوق.

وفيما استقرت عملات تيزر ويو إس دي عند مستوى 1 دولار، فقد استقرت قيمتهما السوقية المجمعة عند مستوى 80.45 و 52.89 مليار دولار، على التوالي.

وسجلت عملة بي إن بي التي حلت في المركز الخامس، مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 1.4%، مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 7% ليجري تداولها اليوم عند مستوى 402.12 دولار، كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 66.44 مليار دولار.

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