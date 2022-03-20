2022/03/20 | 11:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد القيادي في كتلة الصادقون، سعد السعدي، اليوم الاحد، ان الوضع السياسي لايزال في حالة انسداد، فيما أشار الى ان الاطار التنسيقي مُصر على تشكيل الكتلة الاكبر مع التيار الصدري.وقال السعدي في حديث لوكالة ايرث نيوز، إن “الامور والمفاوضات لم تصل الى مستوى عالٍ من الجدية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لغاية […]

ظهرت المقالة الانسداد السياسي مستمر..



السعدي لـ(ايرث نيوز): الإطار مُصر على تشكيل الكتلة الاكبر مع التيار أولاً على ايرث نيوز.

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