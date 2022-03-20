النواب المستقلون يدخلون على خط “الانسداد السياسي”

2022/03/20 | 11:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب المستقل عدنان الجبوري، اليوم الأحد، عن دخول النواب المستقلين على خط “الانسداد السياسي” في البلاد، بسبب الخلافات بين الكتل والأحزاب.وقال الجبوري، في حديث لوكالة “ايرث نيوز”، ان “النواب المستقلين يحاولون لململة الاطراف العراقية لإنهاء الانسداد السياسي داخل مجلس النواب، خصوصاً ان الاطراف السياسية التقليدية ما تزال مصرة على التشبث بالسلطة، […]

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