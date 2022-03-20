2022/03/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المدعي العام في أوكرانيا عن حجم الاضرار التي طالت القطاع التعليمي والخسائر البشرية بين الاطفال جراء الغزو الروسي لبلاده.

وأكد المدعي العام الاوكراني مقتل 115 طفلا منذ بدء الهجوم الروسي على المدن الاوكرانية فضلا عن تدمير 485 مؤسسة تعليمية وهو ما يمثل نحو 69 % من البنية التحتية في القطاع التعليمي.

في السياق ذاته تحدث فلاديسلاف أتروشنكو رئيس بلدية تشيرنيهيف عن كارثة إنسانية مطلقة في مدينته مضيفا ان القصف المدفعي العشوائي على الأحياء السكنية مستمر ويؤدي الى مقتل عشرات المدنيين من أطفال ونساء اضافة الى تسببه بحرمان السكان من الكهرباء والتدفئة والماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 115 طفلا وتدمير 485 مؤسسة تعليمية منذ بدء الغزو الروسي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 115 طفلا وتدمير 485 مؤسسة تعليمية منذ بدء الغزو الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).