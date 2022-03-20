الرئيس الأوكراني يتهم الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية

2022/03/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأحد، الكرملين بالتسبب بكارثة إنسانية، مشيراً إلى أن الأوكرانيين سيتذكرون حصار روسيا المرعب لماريوبول لعدة قرون.

وقال ان حصار ماريوبول شهد ارتكاب جرائم حرب، متهماً موسكو بترحّيل آلاف الأوكرانيين قسرا إلى روسيا.

هذا ودخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس والعشرين حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الأهداف العسكرية الأوكرانية ويشدد الحصار على العاصمة كييف.

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