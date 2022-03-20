2022/03/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ،اليوم الأحد، خليفته جو بايدن بالفشل في وقف إراقة الدماء” جراء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال في اجتماع حاشد لمؤيديه ان ما يحدث هناك كارثة ونحتاج إلى وقف هذا الجنون، متهماً بايدن بانه خائف جداً.

ولفت ترامب إلى أنه لو كان رئيسا، لما كان هنالك صراع في أوكرانيا، ولم يكن الرئيس بوتين ليفعل ذلك أبدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتهم بايدن بالفشل في وقف الصراع بأوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتهم بايدن بالفشل في وقف الصراع بأوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).