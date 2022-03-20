دراسة: النوم حتى مع وجود كمية صغيرة من الضوء قد يضر بصحتك

2022/03/20 | 11:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتفع مستوى السكر في الدم، وتتسارع دقات القلب لدى الشباب الذي يتمتعون بصحة جيدة، إذا ناموا ليلة واحدة في غرفة ذات إنارة خفيفة أشبه بضوء صادر عن جهاز تلفزيون صامت، وفقًا لما أظهرت نتائج دراسة مخبرية جديدة.

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