2022/03/20 | 11:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: khM91HDsmfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - من خبرة عمرها عشرين عاما اللبنانية جيهان شعير تمنح اسرار الشعر الصحي للنساء والرجال) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - من خبرة عمرها عشرين عاما اللبنانية جيهان شعير تمنح اسرار الشعر الصحي للنساء والرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).