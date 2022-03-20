تحذيرات من تحدي خطير على تيك توك

2022/03/20 | 12:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من كونها طرية (الحبيبات)، إلا أنها يمكن أن تتسبب في إصابة خطيرة.

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