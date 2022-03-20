الدفاع المدني تنتشل جثة عامل بناء بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الديوانية

2022/03/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانيةاعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، عن تمكنها من انتشال جثة عامل بناء بعد تعرضه لصعقة كهربائية في الديوانية.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها تمكنت من انتشال جثة عامل بناء عالق بين أسلاك الضغط العالي الناقلة للتيار الكهربائي ( ١١٠٠٠ ) فولت بعد أن تعرض لصعقه كهربائية أثناء أداء عملة من أعلى سكله بناء في منطقة أم الخيل الثالثة/ شارع عشرين".واضافت ان "مفارزها في مركزي ( رمضان ورتل الطوارئ ) قامت بإنزال جثة المتوفي باستخدام عجلة السنوركل وتسليمه إلى الطب العدلي وفق السياقات المعتمدة".

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