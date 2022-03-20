الكاظمي يصدر توجيهات أمنية من نينوى

2022/03/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي توجيهات الى القيادات الأمنية في محافظة نينوى، منها الالتزام بالسياقات الأمنية، وأن يكون أمن المواطن والأهالي في كلّ أرجاء المحافظة هو الأولوية القصوى.وقال الكاظمي حسب بيان لمجلس الوزراء، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الكاظمي "وجّه بتعزيز الإجراءات الأمنية، وسد الاحتياجات الضرورية للقوات الأمنية، فضلاً عن التأكيد على تأمين السدود، والمناطق الحدودية، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.وأوضح البيان، ان "الكاظمي استمع خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في محافظة نينوى، إلى عرض شامل لمجمل الأوضاع الأمنية في المحافظة".وتابع، ان "الكاظمي اطلع على آخر الإجراءات المتخذة من قبل الأجهزة الأمنية لاستدامة الأمن والاستقرار في المحافظة، موجهاً باتخاذ الاستعدادات كافة، وتفعيل الجهد الاستخباري الاستباقي خلال شهر رمضان المبارك".وأشار البيان الى انه "حضر الاجتماع نائب قائد العمليات المشتركة، فضلاً عن عدد من القيادات والمسؤولين الأمنيين في المحافظة".

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