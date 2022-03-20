وفاة متقاعدين اثنين وإصابة عدد آخر نتيجة التزاحم أمام أحد المصارف

2022/03/20 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات المحلية في محافظة السليمانية ،اليوم الأحد، وفاة اثنين من المتقاعدين اثناء انتظارهما أمام أحد المصارف المكتظة عند تسليم الرواتب التقاعدية.

وذكر مدير الدفاع المدني في السليمانية ان متقاعدين اثنين توفيا نتيجة سقوطهما على الارض خلال التزاحم والتدافع أمام أحد مصرف تانجرو مبينا ان فرق الطوارئ نقلت جثمان المتوفيين الى الطب العدلي في السليمانية فضلا عن اجراء الاسعافات لعدد آخر من المصابين.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت صور للمئات من المتقاعدين اثناء تجمهرهم امام مراكز توزيع الرواتب منذ ساعات الليلة الماضية بانتظار تسلم رواتب شهر شباط المتأخرة.

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