سيارة تصدم حشدا يشارك في كرنفال في بلجيكا وتوقع اربعة قتلى

2022/03/20 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

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صدمت سيارة حشدًا كان يشارك في مهرجان بمدينة لوفيير البلجيكية ،اليوم الأحد، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح خطيرة وفق ما اعلن رئيس البلدية.

واعلن جاك غوبير رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوكالة أنباء بلغا أن “سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور” الكرنفال.

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