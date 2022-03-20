القرآن محاولة لقراءة مغايرة 33 - ضياء الشكرجي

2022/03/20 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي قُلنَا اهبِطوا مِنها جَميعًا فَإِمّا يَأتِيَنَّكُم مِّنّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدايَ فَلا خَوفٌ عَلَيهِم وَلا هُم يَحزَنونَ (38) وَالَّذينَ كَفَروا وَكَذَّبوا بِآياتِنا أُلائِكَ أَصحابُ النّارِ هُم فيها خالِدونَ (39)هنا يتحول الخطاب من المثنى الموجه إلى آدم وزوجته عديمة الاسم إلى الجمع، ويبدو إن ثالث المخاطبين هو إبليس الشيطان وأبي الشياطين، لأنه لم يكن لهما بعد ذرية، ليقال لهم مع أبويهما «اهبط ......





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