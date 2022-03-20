الكاظمي يزور عمليات نينوى ويعقد اجتماعا مع قيادات الأجهزة الأمنية

2022/03/20 | 12:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في نينوى.

وفي بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء قال، إنَّ “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار قيادة عمليات نينوى”.

وأضاف، أنَّ “الكاظمي عقد اجتماعاً مع قيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة”.

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