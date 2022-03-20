2022/03/20 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PF3eKJslu2M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - ثائر المدني .. مواطن نجفي ثار على الواقع المؤلم وساهم ببناء 150 دار للعوائل المحتاجة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - ثائر المدني .. مواطن نجفي ثار على الواقع المؤلم وساهم ببناء 150 دار للعوائل المحتاجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).