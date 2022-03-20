طقس العراق.. امطار وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/03/20 | 12:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.وذكر بيان للهيئة، تلقته “ايرث نيوز”، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئيَّاً وفي الأقسام الغربية غائماً مع فرصة تساقط زخات مطر خلال النهار ويتحسن تدريجياً في […]

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امطار وارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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