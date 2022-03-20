2022/03/20 | 12:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، تساقط أمطار مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد.وقالت الهيئة في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، أنَّ “طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون غائماً جزئيَّاً وفي الأقسام الغربية غائماً مع فرصة تساقط زخات مطر خلال النهار ويتحسن تدريجياً في المنطقة الوسطى ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية […]

ظهرت المقالة طقس العراق..



امطار وارتفاع بدرجات الحرارة بدءاً من الغد أولاً على ايرث نيوز.

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