2022/03/20 | 13:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، اليوم الاحد، أن بلاده لا تقبل أي ضغط خارجي وترفض كل الاتهامات التي لا أساس بها الموجهة إليها فيما يخص الأزمة الأوكرانية.وقال الوزير في بيان، إنه “ستواصل الصين استخلاص نتائجها المستقلة بطريقة موضوعية وعادلة، على أساس جوهر القضية”.وأضاف: “لن نقبل أبدا أي إجبار أو ضغط […]

ظهرت المقالة بكين ترفض الاتهامات غير المبررة تجاهها بشأن الأزمة الأوكرانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين ترفض الاتهامات غير المبررة تجاهها بشأن الأزمة الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين ترفض الاتهامات غير المبررة تجاهها بشأن الأزمة الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).