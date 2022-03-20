محافظ صلاح الدين يوجّه بإزالة طريق تمّ تنفيذه في البو طعمة

2022/03/20 | 13:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين - واع - فليح العبيدي وجَّه محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل، اليوم الأحد، بإزالة طريق تمَّ تنفيذه في منطقة البو طعمة مؤخراً.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "محافظ صلاح الدين قد اطَّلع على صور الطريق التي تظهر تشوّهاً في تنفيذه، ولا توجد فيه الموصفات الفنية المتفق عليها مع الجهة المنفذة"، مبيناً، أنَّ "المحافظ وجَّهَ اللجان الهندسية المختصة، بتزويده بتقرير عاجل عن ذلك، والتي بيَّنت أنَّ المشروع منفذ بطريقة غير صحيحة".وأكد المحافظ انه "سيتعامل بحزم وبطريقة مباشرة مع أي حالة مشابهة تحاول الجهات المنفذة من خلالها التحايل على المواصفات الفنية والهندسية في أيّ مشروع مهما كانت الأسباب".

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