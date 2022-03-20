روسيا تعلن استخدامها صواريخ تفوق سرعة الصوت في اوكرانيا

2022/03/20 | 13:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت مستودعا كبيرا تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات.

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