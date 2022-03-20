توقعات الطقس في العراق: أمطار خلال النهار وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/03/20 | 13:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، يوم الأحد 20 آذار/مارس 2022، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

سترتفع درجات الحرارة قليلًا في عموم البلاد يوم الأربعاء

وتوقعت الهيئة هطولًا للأمطار في بعض المناطق مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم مناطق البلاد بدءًا من بعد غد الثلاثاء.

وذكر بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق" نسخة منه أنَّ "طقس البلاد ليوم غد الإثنين سيكون غائمًا جزئيًا وفي الأقسام الغربية غائمًا مع فرصة تساقط زخات مطر خلال النهار ويتحسن تدريجيًا في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة خلال النهار، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائمًا جزئيًا، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلًا في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين ستنخفض قليلًا في المنطقة الشمالية من البلاد".

وأضاف البيان، أنَّ "طقس يوم الثلاثاء سيكون غائمًا جزئيًا مع بعض فرصة لتساقط زخات مطر في الأقسام الغربية خلال النهار في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا مع تساقط أمطار خفيفة في الأقسام الشمالية، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع عدة درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحوًا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائمًا مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية منها، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلًا في عموم البلاد".

وأشار الى، أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوًا مع بعض الغيوم ويكون غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا في الأقسام الغربية مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائمًا جزئيًا وأحيانًا غائمًا مع فرصة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في الأقسام الشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلًا في عموم البلاد".

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