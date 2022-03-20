صحة السليمانية تكشف أسباب وفاة متقاعدين اثنين أمام مصرف بالمحافظة

2022/03/20 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

كشفت صحة محافظة السليمانية، اليوم الأحد، اسباب وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما بطابور تسلم الرواتب من أمام أحد مصارف المحافظة.

وقال المتحدث باسم صحة محافظة السليمانية، سامان لطيف، خلال مؤتمر صحفي، إن "تقرير الطب العدلي في السليمانية بين أن أسباب وفاة المتقاعدين هي نوبة قلبية".

وأضاف لطيف، انه "بعد إخبار فرق الطوارئ تم وصول فريقنا إلى مكان الحادث بعد سبعة دقائق وتم نقل المتقاعدين للمستشفى".

وبين، أن "أحد المتوفيين هو من اهالي السليمانية، والثاني لم يتضح مكان سكنه لحد الان".

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