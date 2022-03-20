الإتحاد الوطني الكردستاني: سنكثف الحوار مع جميع الأطراف

2022/03/20 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

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أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ،اليوم الأحد، انه سيكثف حواراته مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب السياسي للحزب بمناسبة حلول عيد النوروز وقال فيه ان الاتحاد الوطني الكردستاني سيواصل الحوار مع الكتل والاطراف السياسية بما يحقق أهدافه المتمثلة بضمان الأمن والاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين اضافة الى ترسيخ الحقوق الدستورية لإقليم كردستان.

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