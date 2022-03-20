لوكاشينكو: بوتين بأفضل حالاته الصحية والبدنية وسيبقى ليشهد وفاتنا جميعا

2022/03/20 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رد الرئيس البيلاروسي اليكسندر لوكاشينكو على الانباء التي تحدثت عن تراجع القدرات الذهنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد لوكاشينكو ان بوتين يمر الان بأفضل وضع صحي له وهو لائق بدنيا وذهنيا لممارسة عمله فضلا عن ممارسته الرياضة مضيفا بطريقة ساخرة ان بوتين سيبقى ليشهد وفاتنا جميعا على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات لوكاشينكو ردا على ما تحدث به كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الهولندي مارك روته حول الحالة الذهنية لبوتين والحديث عن اصابته بوسواس الشيخوخة.

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