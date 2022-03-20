مانشستر سيتي يشعر بالضعف أمام ريال مدريد في صفقة هالاند

2022/03/20 | 13:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يشعر نادي مانشستر سيتي بالضعف أمام منافسه ريال مدريد على صفقة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاند، قبل بداية الميركاتو الصيفي المقبل.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية فإن “نادي مانشستر سيتي يعتبر ريال مدريد له اليد العليا في صفقة هالاند، ويشعر وأنه يعمل من أجل تأجيل قرار اللاعب حتى […]

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