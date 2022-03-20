2022/03/20 | 13:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ،اليوم الأحد، عن تفاصيل زيارة اللجنة التحقيقية الخاصة بالقصف الايراني على اربيل الى موقع الاستهداف.

وقال الخفاجي ان اللجنة اطلعت عن كثب على مكان الهجوم الإيراني واستمعت إلى شهاد صاحب المنزل الذي تم استهدافه مشيرا الى انه ستكون هنالك لقاءات اخرى مع الجهات المعنية وان نتائج التحقيق ستعلن بعد انتهاء عمل اللجنة.

وكانت محافظة أربيل قد تعرضت في الثالث عشر من لاشهر الجاري لقصف باثني عشر صاروخا وهو القصف الذي أعلن الحرس الثوري الايراني مسؤوليته عنه في وقت لاحق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخفاجي يكشف عن تفاصيل تفقد اللجنة التحقيقية لموقع القصف في أربيل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخفاجي يكشف عن تفاصيل تفقد اللجنة التحقيقية لموقع القصف في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).