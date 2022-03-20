2022/03/20 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي اغتيال العقل الاقتصادي /في القرنين الثامن عشر (1776 ) والتاسع عشر (1815) دافع وأكد المفكرون والاقتصاديون الليبراليون أمثال آدام سميث ودافيد ريكاردو وستيوارت ميل وغيرهم من رواد الفكر المتنور على أن ثروة الأمم تقتضي التوزيع العادل بين طبقات وفئات المجتمع, كما قال هذا ابن خلدون قبل أكثر من خمسة قرون.يتعلق الأمر بتوفير شروط العيش الكريم لكافة السكان وذلك بتمكينهم من قوة شرائية تستجيب لمت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال العقل الاقتصادي. - أحمد زوبدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال العقل الاقتصادي. - أحمد زوبدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).