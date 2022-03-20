من “الأسود وقزوين”.. روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت مجددا

2022/03/20 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها قصفت أوكرانيا بصواريخ “كروز” من سفن في البحر الأسود وبحر قزوين، وأطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، أن روسيا نفذت ضربات على البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، مساء السبت وصباح الأحد.وأضاف أن صواريخ […]

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روسيا تستخدم صواريخ أسرع من الصوت مجددا أولاً على ايرث نيوز.

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