علينا العمل سوية بروح الفريق الواحد.. الكاظمي يقدم شكره لمقام المرجعية العليا والعتبة الحسينية على انجاز مستشفى البتول في نينوى

2022/03/20 | 14:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهمّ ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء

السيد مصطفى الكاظمي خلال افتتاحه

مستشفى البتول التعليمي، سعة 220 سريراً

في الجانب الأيمن من مدينة الموصل:

نقف اليوم بين أهلنا في الموصل

الحبيبة، أم الربيعين لاف

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