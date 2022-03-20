روسيا تؤكد استخدام صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا مجددا

2022/03/20 | 14:02 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت روسيا ،اليوم الأحد، أنها استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا، لتدمير مخازن وقود للجيش الأوكراني في جنوب البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

واكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان تدمير مخزون كبير من الوقود بصواريخ “كاليبر” التي تم إطلاقها من بحر قزوين وكذلك صواريخ بالستية فرط صوتية أطلقها نظام كينجال من المجال الجوي لشبه جزيرة القرم.

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